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Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в Крыму с 8 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Резкое ухудшение погоды ожидается в Крыму с воскресенья, 8 октября, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября. Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение.

«В течение суток 9 октября, в понедельник, в Крыму ожидается очень сильный дождь, превышающий пороговые значения. Он может приводить к подтоплению и к другим негативным последствиям», — сказал он.

Порывы метра могут достигать 27 м/с. В понедельник температура в Крыму понизится на 8–10 градусов и составит ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.

Краснодарский край, по словам эксперта, тоже затронет похолодание, но оно будет не таким заметным: температура в континентальной части региона может составить +15...+17 градусов, а на Черноморском побережье +17...+20 градусов. При этом, температура воды в море на побережье Краснодарского края в начале следующей недели будет +21...+22 градуса.

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Ранее в этот день пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что в Москве ночью и утром субботы, 7 октября, прогнозируются заморозки. Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ночью и утром 7 октября прогнозируется снижение температуры до –2…0 градусов. В связи с этим на дорогах местами ожидается гололедица.

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