На въезде в Липецк начали реконструкцию очистных сооружений

В Липецке стартовала масштабная реконструкция очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». Модернизацией занимается концессионер «РВК-Липецк».

Рабочие уже приступили к восстановлению одного из четырех аэротенков — огромных резервуаров, в которых анаэробные бактерии удаляют из канализационных вод органику. Объект осушили и очистили от накопившегося ила. В планах — укрепить чашу резервуара, обновить систему аэрации и перемешивания аэротенков на участке биологической очистки.

В ходе модернизации городских очистных сооружений будут отремонтированы и три других аэротенка. Как отмечает GOROD48, концессионер вложит в реконструкцию станции аэрации 2,5 млрд рублей. Все работы планируется завершить в 2026 году.

Липецкая станция аэрации была построена в 1967 году, пишет LipetskMedia. Она включает в себя комплекс сооружений механической, биологической очистки сточных вод, обеззараживания очищенных сточных вод и обработки осадка.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Липецке планируют отремонтировать два участка автомобильных дорог на улицах Папина и Моршанская. Финансирование осуществляется за счет бюджета города.