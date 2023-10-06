Песков заявил, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам на Украине.
Песков подчеркнул, что армия РФ наносит удары только по скоплениям военнослужащих, армейскому руководству и военной инфраструктуре противника.
«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям <..>», — подчеркнул Песков.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.