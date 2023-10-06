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Военный эксперт предрек сокращение помощи Украине от ЕС

Полковник Матвийчук допустил сокращение военной помощи стран ЕС Украине
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что страны Евросоюза могут сократить военную помощь Украине ради своих национальных интересов.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 6 октября, эксперт указал на то, что для некоторых бедных стран, например Словакии, Болгарии и Венгрии, помощь Украине идет вразрез с национальными интересами. Им был необходим прецедент, первый из которых дал президент Венгрии Виктор Орбан. Второй дала Словакия.

«Думаю, после этого многие более-менее здравомыслящие страны просто заморозят эту помощь. Они не будут говорить слова какие-то о (президенте Украины Владимире) Зеленском, они просто скажут: «У нас пока денег нет, давайте подождем, но если деньги появятся, мы будем помогать. Я думаю, мы будем свидетелями медленного угасания интереса к Украине и ее проблемам», — поделился Матвийчук.

Прощай, оружие: Словакия передумала поставлять военную помощь Украине
После парламентских выборов в стране изменился внешнеполитический курс

5 октября президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что страна приостанавливает поставки помощи Киеву до созыва парламента. Так она поддержала победившую на выборах парламента партию экс-премьера страны Роберта Фицо, которая выступала против поддержки Украины.

В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе поддержки Украине. Он выразил надежду на то, что Вашингтон «будет искать пути» для пересмотра решения по приостановке помощи, пишет RT.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — приводит слова Борреля сайт kp.ru.

Глава еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен выразила надежду, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Как сообщает сайт aif.ru, на днях в Киеве прошла встреча глав МИД ЕС, в ходе которой предполагалось согласовать выделение помощи Украине размере €5 млрд, но дипломаты не смогли договориться по этому вопросу.

Сенат США 30 сентября одобрил проект временного финансирования страны без включения в него пункта о финансировании Киева, пишет «Ридус». Президент Джо Байден подписал его на следующий день, отмечает ИА «Регнум». Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи киевскому режиму из-за отсутствия долгосрочного финансирования, страна не может реализовывать программы, сообщает телеканал «360».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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