Карта спецоперации на Украине 6 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 октября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, в период с 29 сентября по 6 октября ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных БПЛА Punisher и «Фурия», склады хранения HIMARS, Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов. Поражены подразделения украинских нацформирований, иностранных наемников и инструкторов.

На купянском направлении отражено четыре контратаки ВСУ. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах Синьковки, Тимковки Харьковской области, Новоселовского и Новолюбовки ЛНР. Потери противника за указанный период составили свыше 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии. В районах Волчанска, Купянска и Липцы уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

На краснолиманском направлении противник предпринимал попытки восстановить позиции в районах Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы и Кузьмино ЛНР. Отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.

На донецком направлении противник продолжал укреплять оборону в районах Авдеевки, Марьинки и Торецка ДНР. Одновременно пытался атаковать в районах Первомайского, Невельского и Красногоровки ДНР. За неделю отражено 34 атаки ВСУ. Противник потерял более 1745 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены три склада с боеприпасами.

На южно-донецком направлении за неделю отражено 11 атак противника. Наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили свыше 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении ВС РФ заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены две контратаки ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области. Потери противника составили более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении противник предпринимал попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей. Уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух ДРГ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 486 самолетов, 250 вертолетов, 7572 беспилотных летательных аппарата, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 361 танк и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 850 единиц специальной военной автомобильной техники.