МИД отметил реакцию международного сообщества на посыл РФ на полях ГА ООН

Посыл российской стороны, прозвучавший на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, был услышан и понят международным сообществом, заявил 6 октября на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он указал на то, что речь главы МИД РФ Сергея Лаврова во время выступления на пленуме ГА ООН 20 сентября была честной и откровенной.

«Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — отметил Вершинин.

Лавров во главе российской делегации 20 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, которая проходила с 19 по 25 сентября. В тот же день в ходе выступления на заседании в Совбезе по Украине он заявил, что риски глобального конфликта растут. Министр иностранных дел РФ указал, что действия США и их союзников говорят о систематическом нарушении баланса требований, которые зафиксированы в уставе организации.

Кроме того, 23 сентября на общеполитической дискуссии ГА ООН Лавров отметил, что в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне. Также он обратил внимание на то, что важно не допустить окончательного развала механизмов международного сотрудничества.