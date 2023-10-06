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В Приморье 24 человека погибли в пьяных ДТП с начала 2023 года

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В Приморском крае с начала 2023 года зафиксировано 164 ДТП с участием пьяных водителей. Погибли 24 человека, еще 241 пострадал, сообщает региональное правительство со ссылкой на информацию УГИБДД УМВД России по Приморью.

«С начала года в Приморском крае к административной и уголовной ответственности привлекли 6681 водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Почти 100 человек получили реальные сроки наказания», — говорится в сообщении.

В целом административное и уголовное наказание понесли более 6,5 тыс. автомобилистов. Часть из них лишилась не только водительских прав, но и самих машин, пишет ИА PrimaMedia.

В ГИБДД отмечают, что наказание также предусмотрено за отказ от прохождения медосвидетельствования. Автомобилист лишается водительских прав на срок от полутора до двух лет, также ему назначается штраф в размере 30 тыс. рублей. С участием таких водителей с начала года произошло 61 ДТП.

Весной этого года суд в Приморском крае вынес приговор водителю, который в состоянии опьянения насмерть сбил женщину с маленьким ребенком. Ему назначили наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы.

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