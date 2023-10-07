Российские ученые разработали технологию глубокой переработки соломы

Российские ученые создали инновационную методику глубокой переработки соломы, которая позволяет получать качественное сырье, подходящее для производства бумаги, картона, биопластика и упаковки. Об этом «Известиям» 7 октября рассказал основатель проекта «Алангрин» Ренат Лотфуллин.

Свою идею создатели стартапа «Алангрин» представили на конкурсе «ПромТех 2.3», главными организаторами которого выступают ВХЗ.31, Минпромторг России, РХС и Акселератор Mendeleev.

Как рассказал основатель проекта, ежегодно в России производится около 100 млн т соломы, которая является самым распространенным растительный отходом сельскохозяйственного производства. При правильной переработке этот отход может стать сырьевой базой экономики замкнутого цикла и экологичного потребления.

«Мы берем отходы сельхозпредприятий, перерабатываем их экологичным и эффективным способом и получаем материал для производства разлагаемой упаковки, биопластиков, композитных материалов, кормовых дрожжей», — заявил Лотфуллин.

Он отметил, что использовать солому вместо древесины в гидролизной промышленности пробовали еще в СССР. Тогда главным препятствием стала рассредоточенность злаковых полей и сезонность. Основная сопутствующая проблема традиционных технологий — используемые химикаты, для утилизации которых нужно строить очистные сооружения.

«Современные технологии открыли новые возможности. Изучив более 700 патентов и 1,3 тыс. публикаций по теме, доктор Пратима Байпай, научный советник стартапа «Алангрин», определила самую перспективную из разработанных в мире технологий — органосольвентную варку. Вместо традиционных сульфидов, сульфатов и прочих щелочей в этом методе используются органические растворители, такие как спирт, уксусная или муравьиная кислота. Более мягкий процесс обработки позволяет использовать растворители повторно», — рассказал основатель проекта.

По его словам, участники стартапа доработали методику и конструкторские решения советских ученых Ленинградского технологического института целлюлозно-бумажной промышленности. В результате, удалось спроектировать экологический контролируемый технологический процесс — Алангрин Сольволиз. В его основе модули мощностью 100 т в сутки.

«На выходе получается чистая и качественная целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин, из которых можно делать бумагу, картон, упаковочный материал повышенной прочности, биоразлагаемый пластик, композитные материалы. Всё это востребованные продукты в современной экономике, нацеленной на экологичное производство и товары», — подчеркнул Лотфуллин.

При этом он обратил внимание, что рынок упаковки в России оценивается в 1,2 трлн рублей, от 350 млрд до 500 млрд рублей из которых приходится на долю биоразлагаемых материалов. И эта цифра с каждым годом растет. По данным European Bioplastics, которые он привел, ожидается, что производственные мощности биопластика значительно увеличатся с примерно 2,41 млн т в 2021 году до примерно 7,59 млн т в 2026 году. Такие прогнозы, по его словам, свидетельствуют о высокой перспективности данной отрасли.

Накануне «Известия» сообщили, что команда физиков из Московского физико-технического института (МФТИ), Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова и Южного научного центра РАН рассчитала модели, по которым можно получить материалы будущего с необычными электрическими и магнитными свойствами.