Мужчина с палкой в руках напал на двух детей в Нижегородской области

Мужчина с палкой в руках напал на двух детей в городе Балахна Нижегородской области. Кадры с места событий появились 6 октября в распоряжении «Известий».

По словам одного из пострадавших мальчиков, в тот день он гулял с другом по улице. Мужчина подошел к ним и начал бить палкой по голове.

«Нас было двое. Просто гуляли. Он подошел и начал бить палкой по голове», — поделился он.

Кроме того, дети сообщили, что мужчина ругался на них нецензурной бранью.

Мать одного из детей в соцсети рассказала, что агрессор разбил ему телефон. Полиция начала проверку.

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