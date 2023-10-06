В Сети распространилось видео с пинающим свою собаку Байденом
В Сети 6 октября распространились кадры, на которых президент США Джо Байден пинает свою собаку по кличке Коммандер.
На видеоролике видно, как американский лидер выходит из вертолета со своей собакой на поводке и пытается вместе с ней сесть в автомобиль, однако пес устремляется в противоположную сторону. Хозяин Белого дома корректирует вектор движения питомца легким ударом ноги.
Reuters также сообщило, что овчарка президента Байдена была «изгнана» с территории Белого дома за нападения на агентов секретной службы США. Коммандер стал второй собакой, которую вывезли с территории американского ведомства после серии сообщений об укусах.
«Коммандера в настоящее время нет в кампусе Белого дома, пока оцениваются следующие шаги», — заявила пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Элизабет.
Ранее, 27 сентября, телеканал CNN со ссылкой на представителя Секретной службы США сообщил, что число агентов Секретной службы США, пострадавших из-за того, что их покусал пес американского президента на территории Белого дома, достигло 11 человек. Бывший агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал телеканалу, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США.
Ранее, 25 июля, газета New York Post написала, что Коммандер искусал семерых агентов Секретной службы. Самый серьезный инцидент с участием собаки произошел в ноябре прошлого года, когда укушенного псом офицера Секретной службы доставили в местную больницу с травмами руки и бедра. При этом указывается, что бывший первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.