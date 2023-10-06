Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

В Сети распространилось видео с пинающим свою собаку Байденом

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети 6 октября распространились кадры, на которых президент США Джо Байден пинает свою собаку по кличке Коммандер.

На видеоролике видно, как американский лидер выходит из вертолета со своей собакой на поводке и пытается вместе с ней сесть в автомобиль, однако пес устремляется в противоположную сторону. Хозяин Белого дома корректирует вектор движения питомца легким ударом ноги.

Reuters также сообщило, что овчарка президента Байдена была «изгнана» с территории Белого дома за нападения на агентов секретной службы США. Коммандер стал второй собакой, которую вывезли с территории американского ведомства после серии сообщений об укусах.

«Коммандера в настоящее время нет в кампусе Белого дома, пока оцениваются следующие шаги», — заявила пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Элизабет.

Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену
И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание

Ранее, 27 сентября, телеканал CNN со ссылкой на представителя Секретной службы США сообщил, что число агентов Секретной службы США, пострадавших из-за того, что их покусал пес американского президента на территории Белого дома, достигло 11 человек. Бывший агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал телеканалу, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США.

Ранее, 25 июля, газета New York Post написала, что Коммандер искусал семерых агентов Секретной службы. Самый серьезный инцидент с участием собаки произошел в ноябре прошлого года, когда укушенного псом офицера Секретной службы доставили в местную больницу с травмами руки и бедра. При этом указывается, что бывший первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023