Коммунальщики попали под обстрел со стороны ВСУ на западе Донецка
В Кировском районе Донецка под огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал мусоровоз коммунального предприятия «Кировец». Об этом 6 октября сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Предварительно, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения. Их госпитализировали.
«Информация уточняется», — указал мэр.
Украинская армия 5 октября выпустила 106 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате погибли три мирных жителя и еще девять получили ранения. Кадры последствий обстрелов Донецка появились в распоряжении «Известий».
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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