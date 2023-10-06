В России запустят грантовую программу для поддержки учителей STEM-предметов

В России запускают грантовую программу для учителей STEM-предметов (науки, технологии, инженерии и математики). Об этом рассказали в «Тинькофф Образовании».

В 2024 году гранты получат 250 учителей математики и информатики 9–11 классов. В следующем году планируется расширение программы: в ней смогут принять участие учителя физики.

Отмечается, что грантовая программа размером 43 млн рублей в год «направлена на развитие и поддержку талантливых преподавателей, которые стремятся популяризировать математику и программирование, используя игровые и нестандартные форматы для организации учебной и внеучебной деятельности».

Подать заявку на участие в отборе можно в ноябре этого года. Конкурс пройдет в два этапа: весной 2024 года выберут 50 победителей, осенью — еще 200. Во время отбора будут оценивать профессиональные компетенции учителей, а также их творческий подход к обучению.

Победители получат финансовую поддержку — грант в размере 150 тыс. рублей будет выплачиваться частями в течение четырех месяцев. Также преподавателям предоставят доступ к образовательной платформе от «Тинькофф», к которой они смогут подключить своих учеников и отслеживать их прогресс в обучении. Платформа позволяет проводить экзамены, готовить учеников к соревнованиям по профильным предметам.

Председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк отметил, что учителя — «главные мотиваторы и проводники знаний». «Благодаря STEM-грантам мы сможем внести вклад в развитие и будущее STEM-образования России, чтобы каждый ученик вне зависимости от региона и жизненных обстоятельств мог получать знания по математике и программированию, а в будущем и физики, в доступном и нестандартном формате».

В компании подчеркнули, что целью STEM-образования является развитие у учеников высокоорганизованного мышления и обучение эффективному применению полученных знаний в указанных дисциплинах посредством проектного обучения.