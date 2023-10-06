СМИ сообщили о провале саммита европейских лидеров в Гранаде

Встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде прошла без каких-либо видимых результатов, несмотря на большие ожидания в преддверии мероприятия. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Politico.

«Саммит, на который прибыли около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы корреспондентов, завершился провалом, когда собравшимся не удалось добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов, происходящих у самого «порога» Европы, или каких-либо других региональных проблем», — говорится в публикации.

Кроме того, издание дополняет, что продвинуться в решении актуальных конфликтных вопросов не получилось из-за отсутствия на саммите ключевых региональных игроков, таких как президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Также в последний момент организаторы отменили запланированную встречу с журналистами, на которой должно было присутствовать около 700 представителей СМИ. По данным Politico, необходимости в заявлениях для прессы не было, так как участники мероприятия не смогли решить «важные вопросы».

5 октября стало известно, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Помимо этого, Европарламент призвал пересмотреть сотрудничество между Брюсселем и Баку и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, дополняет «Газета.Ru».

Предложение по итогам голосования собрало 491 голос за, девять проголосовали против, 36 депутатов воздержались. Данная резолюция не является юридически обязывающей.

29 сентября в Карабахе издали указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января. Согласно документу, населению региона необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан. Отмечается, что это нужно сделать с целью принятия в дальнейшем самостоятельного решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе или возвращения туда.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.