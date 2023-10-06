Песков заявил, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине
Российские силы не наносят удары по целям гражданского характера на Украине, заявил 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российские военные не наносят ударов по гражданским целям», — сказал он.
Он уточнил, что удары наносятся по военным объектам, местам дислокации военнослужащих и представителям военного руководства.
Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры российские военнослужащие начали наносить с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.