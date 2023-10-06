СК начал проверку по факту гибели двух человек на паромной переправе в Якутии
В Верхневилюйском районе Якутии организована проверка по факту гибели мужчины и женщины на паромной переправе. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
Трагедия произошла вечером 5 октября в районе временной паромной переправы в селе Верхневилюйск. Автомобиль «УАЗ» с находившимися внутри людьми съехал в реку.
«После извлечения транспортного средства из воды внутри обнаружены женщина 1982 года рождения без признаков жизни и мужчина 1972 года рождения, который позже скончался в отделении реанимации медицинского учреждения», — говорится в сообщении СК.
В ходе осмотра следователи не обнаружили признаков смерти криминального характера. Для установления точной причины гибели людей назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет ИА SakhaNews.
По результатам процессуальной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
5 октября в Тюменской области рыбак погиб, сорвавшись с обрыва в реку на автомобиле «УАЗ». По факту происшествия проводится проверка.