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СК начал проверку по факту гибели двух человек на паромной переправе в Якутии

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В Верхневилюйском районе Якутии организована проверка по факту гибели мужчины и женщины на паромной переправе. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Трагедия произошла вечером 5 октября в районе временной паромной переправы в селе Верхневилюйск. Автомобиль «УАЗ» с находившимися внутри людьми съехал в реку.

«После извлечения транспортного средства из воды внутри обнаружены женщина 1982 года рождения без признаков жизни и мужчина 1972 года рождения, который позже скончался в отделении реанимации медицинского учреждения», — говорится в сообщении СК.

В ходе осмотра следователи не обнаружили признаков смерти криминального характера. Для установления точной причины гибели людей назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет ИА SakhaNews.

По результатам процессуальной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

5 октября в Тюменской области рыбак погиб, сорвавшись с обрыва в реку на автомобиле «УАЗ». По факту происшествия проводится проверка.

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