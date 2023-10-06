В Рязанской области выявили 20 бешеных животных за 9 месяцев

В Рязанской области за девять месяцев 2023 года зафиксировали 20 случаев заболевания бешенством среди диких и домашних животных. Такие данные озвучили в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.

По информации РИА «7 новостей», два случая бешенства обнаружили у мелкого рогатого скота, еще три — у крупного. Также заразились три лисы, один енот, один кот и 10 собак.

Очаги опасного заболевания выявили в Ухоловском, Клепиковском, Пителинском, Рязанском, Михайловском, Касимовском, Рыбновском, Сапожковском и других районах. На территориях этих муниципалитетов с целью безопасности и нераспространения бешенства вводили карантин, отмечает 62INFO.ru.

Ранее сообщалось, что жительница Пскова потеряла кота и спустя некоторое время он вернулся, зараженный бешенством. Позже кот умер.