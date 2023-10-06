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В МИЦ «Известия» представят рейтинг регионов по поддержке СОНКО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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9 октября в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация рейтинга регионов, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям в 2022 году.

Участники:

  • Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России;
  • Владимир Строев, ректор Государственного университета управления;
  • Лев Якобсон, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ;
  • Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям.

Приглашены представители субъектов РФ.

Рейтинг регионов презентуется Министерством экономического развития РФ ежегодно для анализа динамики развития негосударственного сектора в различных отраслях социальной сферы.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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