В МИЦ «Известия» представят рейтинг регионов по поддержке СОНКО
9 октября в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация рейтинга регионов, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям в 2022 году.
Участники:
- Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России;
- Владимир Строев, ректор Государственного университета управления;
- Лев Якобсон, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ;
- Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям.
Приглашены представители субъектов РФ.
Рейтинг регионов презентуется Министерством экономического развития РФ ежегодно для анализа динамики развития негосударственного сектора в различных отраслях социальной сферы.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.