Канадец отказался пожимать руку Трюдо и раскритиковал за финансирование Киева

Житель Торонто обругал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за финансовую помощь Украине. Видео с их разговором распространилось в интернете 5 октября.

Трюдо встретился на улице с согражданами и поприветствовал их, однако один мужчина отказался жать руку политику. На просьбу объясниться он заявил, что Трюдо «потерял страну».

После этого мужчина потребовал объяснить, куда уходят бюджетные деньги, и предположил, что на Украину.

«Вы посылаете их (деньги. — Ред.) парню, который убивает свою собственную страну», — сказал автор видео.

Трюдо в ответ сказал, что собеседник подвергся пропаганде, и ушел в свою машину.

Ранее, 27 сентября, Трюдо заявил, что скандал с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте Канады не повлияет на продолжение помощи Украине. Он пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется и чего бы это ни стоило».

Ранее, 23 сентября, 98-летнего Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу.

Позднее спикер канадского парламента Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку. Извинения также принес Трюдо.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.