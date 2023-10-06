«Тинькофф Образование» запустит грантовую программу для учителей

«Тинькофф Образование» запускает грантовую программу для учителей математики и информатики 9-11 классов.

Цель — поддержать творческих преподавателей, которые используют игровые и нестандартные форматы во время обучения. Гранты будут выдаваться на конкурсной основе.

Прием заявок начнется 1 ноября. Во время конкурса будут оценивать компетенцию учителей и творческий подход к образованию.

Директор «Тинькофф Образование» Варвара Смирнова рассказала, что участвовать могут учителя из любой точки России. «Нужно пройти предметное тестирование и направить творческую наработку по своему предмету. Это может быть частью урока либо внеклассное мероприятие для школьников», — уточнила она.

Конкурс пройдет в два этапа: будущей весной будет отобрано 50 победителей, осенью — еще 200. Они получат гранты в размере 150 тыс. рублей. Также им предоставят доступ к образовательной платформе «Тинькофф», которая поможет учителям разнообразить уроки и усовершенствовать подачу материала.

В 2025 году программу расширят: в ней смогут принять участие преподаватели физики.

По словам председателя правления «Тинькофф» Станислава Близнюка, фундаментально главная цель учителя — это зародить в школьниках интерес к какому-либо предмету. «Потому что, когда есть интерес и любознательность, человек начинает развиваться. А нам всем такие люди нужны: и компаниям, и государству, обществу. Важная задача, чтобы учитель понимал, что ценят его роль, что новые практики и подходы к преподаванию, которые разрабатываются, мы готовы поддерживать», — отметил Близнюк.