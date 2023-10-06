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Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Мохаммади

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Нобелевскую премию мира 2023 года получила иранская правозащитница и вице-президент центра «Защитники прав человека» Наргиз Мохаммади, находящаяся в данный момент в заключении. Об этом 6 октября сообщил Нобелевский комитет в Осло.

Премия была присуждена Мохаммади за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

Норвежский нобелевский комитет также посвятил эту награду сотням тысяч иранцев, которые на протяжении прошедшего года протестовали в Иране против дискриминации женщин под лозунгом «Женщина — Жизнь — Свобода».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никакой реакции на присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице.

«Нет, у нас на это нет никакой реакции», — заявил он.

Мохаммади родилась в иранском Зенджане в 1972 году. Во время учебы в университете на физика занялась правозащитной деятельностью, а в 2016 году она была приговорена к 16 годам заключения за управление правозащитным движением, выступающим за отмену смертной казни.

В общей сложности она была осуждена пять раз на общий срок в 31 год лишения свободы и на 154 удара кнута. В 2020 году ее освободили, однако под конец 2021 года Мохаммади снова попала в тюрьму, где и находится по сей день.

Попали в квантовую точку: ученый из России награжден Нобелевкой по химии
Как Алексей Екимов и его коллеги из США заложили основу современных нанотехнологий

Накануне, 5 октября, норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе за «его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

4 октября лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученый из России Алексей Екимов, а также Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали так называемые квантовые точки — полупроводниковые наночастицы.

Ранее, 3 октября, Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Они получили премию за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

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