Занятые выживанием: самые ожидаемые игры конца 2023 года

Большая часть 2023 года прошла, однако игровая индустрия подготовила немало стоящих проектов под конец сезона. Онлайн-школа в сфере геймдева XYZ School, входящая в образовательную компанию Ultimate Education, рассказала «Известиям», какие игры четвертого квартала этого года являются самыми ожидаемыми для геймеров. Продюсер курса Game Design в XYZ School Аркадий Стогний отметил, что разработчики игр проводят глубокий анализ интересов аудитории и создают продукты, отвечающие существующему спросу. Какие игровые проекты ждут больше всего — разбирались «Известия».

Alan Wake 2

Возглавляет топ-ожидаемых видеоигр, по версии XYZ School, проект от финского разработчика Remedy Entertainment. В октябре этого года студия выпускает хоррор-выживание Alan Wake 2. Главное отличие от первой части — интеграция режима выживания. Продолжение культового хоррора выйдет 27 октября 2023 и имеет все шансы стать главным ужастиком года. Действие Alan Wake 2 разворачивается спустя 13 лет после выхода оригинала. Главный герой Алан, спасший свою жену в конце первой части, остается запертым в Темном месте, кошмарном мире, обладающем способностью превращать вымысел в реальность. Более десятка лет писатель безуспешно пытался выбраться оттуда.

Ужасную историю Алана дополняет судьба второго игрового персонажа, опытного агента ФБР Саги Андерсона. Пока Алан пытается освободиться, Сага в реальном мире расследует серию ритуальных убийств в Брайт-Фоллс, где происходило действие первой части тайтла. В итоге истории героев начинают сливаться воедино.

Фото: Remedy Entertainment

Alan Wake 2 стремится дополнить свое повествование сочетанием сражений, головоломок, детективной работы и интерактивных сюжетных моментов. Примечательно, что в сиквеле будет меньше боевых столкновений, чем в оригинале.

Alan Wake 2 выйдет на Play Station 5, Xbox Series X и ПК (через Epic Games Store).

Assassin’s Creed Mirage

На втором месте продолжение одного из самых известных игровых тайтлов — Assassin’s Creed Mirage. По счету это уже 13-я часть серии игр Assassin’s Creed. Изначально тайтл планировался как дополнение к Assassin’s Creed Valhalla, но получил расширение до самостоятельной части. Незадолго до анонса информацию об игре слили в Сеть, тогда проект получил кодовое название Rift. Разработка Mirage приурочена к 15-летию серии игр про ассасинов, поэтому проект сконцентрирован на внедрении оригинальных механик первой Assassin’s Creed.

Сюжет новой части Assassin’s Creed развернется на улицах древнего восточного города — в Багдаде девятого столетия. Сам Багдад разделен на четыре уникальных района, включая промышленную зону Кархк и пышные сады Круглого города . Ubisoft пообещала, что Багдад станет шумным и густонаселенным городом. Паркур является важной составляющей Assassin’s Creed Mirage, как и в других частях серии. Перемещение по крышам — основа передвижения по улицам Багдада, поэтому разработчики ускорили темп паркура для повышения гибкости игрока.

Фото: Ubisoft

Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября, подтвержденными платформами для нее будут Play Station 4/5, Xbox Series X и Xbox One. Игра также выйдет на ПК через Ubisoft Store и Epic Games Store.

Lords of the Fallen

Почетное третье место заняла видеоигра Lords of the Fallen, которая также является одной из самых ожидаемых. Это преемник одноименной игры, выпущенной в 2014 году. Над проектом в настоящее время работают в Hexworks, новой студии, созданной под эгидой CI Games. Издателем выступит CI Games, наиболее известная своей работой над серией Sniper Ghost Warrior.

Проект черпает вдохновение из игр FromSoftware и во многом похож на Elden Ring, Dark Souls и Demon's Souls. Как и в серии Souls, в тайтле представлены тактические бои, различные варианты классов и нелинейный игровой процесс. Действие будет разворачиваться более чем через 1000 лет после выхода оригинальной игры и начнется с одной из трех ее концовок, но какой именно будет загадкой до релиза. Как и ее предшественница, Lords of the Fallen является RPG в жанре экшн с элементами фэнтези. Действие будет происходить в стране под названием Адыр, в двух параллельных мирах под названием Аксиома и Умбрал.

Фото: CI Games

Релиз Lords of the Fallen официально запланирован на 13 октября. Проект будет выпущен на ПК и на консолях Play Station 5, Xbox Series X.

Marvel’s Spider-Man 2

На четвертом месте оказалась видеоигра Marvel’s Spider-Man 2. Она стартует 20 октября 2023 года и станет продолжением успешного перезапуска франшизы по «Человеку-пауку». Проект выходит эксклюзивно на Play Station 5.

Фото: Marvel

В приключенческом экшене с открытым миром главные герои Питер Паркер и Майлз Моралес вернутся к совершенно новым приключениям вместе. Один из лучших злодеев «Человека-паука» Крэйвен отправится в Нью-Йорк. Появление охотника означает, что пользователям предстоит сражаться с новой фракцией в тайтле. Питер Паркер появится перед геймерами в новом черном костюме симбиота, что внедрит целый ряд боевых способностей. Хотя в Spider-Man 2 не будет поддержки кооператива, в него интегрирована система переключения персонажей.

Cities: Skylines 2

Замыкает топ самых ожидаемых игр на PC крупнейший градостроительный симулятор Cities: Skylines 2. По словам экспертов XYZ School, ожидается, что это будет самый реалистичный симулятор по урбанистике. Игра выйдет 24 октября 2023 года на платформах Windows, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Проект является продолжением Cities: Skylines 2015 года.

Фото: Paradox Interactive