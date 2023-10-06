На ВДНХ в Москве открыли павильон «Узбекистан» после реставрации

В Москве на ВДНХ после реставрации открыли павильон «Узбекистан». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 5 октября.

Отмечается, что объект культурного наследия был отреставрирован по запросу узбекских властей. В церемонии открытия выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Собянин назвал обновленный павильон «Узбекистан» самым привлекательным объектом в России, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«По соглашению с рядом стран восстанавливаются один за другим национальные павильоны. И сегодня это уже шестой такой павильон, два находятся в стадии реставрации», — приводит слова чиновника телеканал «360».

Центр располагается в павильоне №66 «Советская культура». Там открыто пять залов в национальном стиле с применением современных дизайнерских решений. Собянин отметил, что павильон «Узбекистан» оказался одним из самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации, пишет НСН. За время реставрации специалисты сталкивались с разными трудностями, восстанавливать исторический вид приходилось с ювелирной точностью. Реставрационные работы заняли четыре года, отмечает телеканал «Звезда».

Гости могут увидеть тончайшую резьбу по дереву и традиционную узбекскую роспись, а также посмотреть на национальную керамику, расшитые золотом ткани, ковры ручной работы. В здании также открыты арт-галерея и бизнес-пространство, уточняет сайт kp.ru.

1 октября Собянин сообщил, что в Москве отреставрируют ресторан «Золотой колос» на ВДНХ. Грядущая реставрация станет первой с момента постройки ресторана в 1954 году, она включена в программу возрождения ВДНХ. Специалисты сейчас занимаются воссозданием элементов декора и реставрацией фасадов, а затем займутся реставрацией в интерьерах здания.