Два подростка пострадали при столкновении грузовиков в Приангарье
В Нижнеилимском районе Иркутской области в результате столкновения грузовиков пострадали два 13-летних мальчика. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла днем 5 октября на 443-м км автодороги А-331 «Вилюй». Предварительно установлено, что 43-летний водитель грузовика Toyota Dyna при выезде со второстепенной дороги не уступил большегрузу Scania. Машины столкнулись.
В результате ДТП пострадали два 13-летних пассажира одного из большегрузов. Какого именно, не уточняется. Мальчиков доставили в больницу города Железногорска-Илимского с различными травмами, пишет ИА IrkutskMedia.
По факту столкновения организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле районной прокуратуры.
1 октября в Братском районе Иркутской области столкнулись Honda Fit и Volkswagen Polo. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.