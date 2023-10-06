Факт незаконной деятельности «Крымэнерго» выявила прокуратура

Прокуратура Нижегородского района Крыма провела проверку в ГУП «Крымэнерго» и выявила факт превышения полномочий должностными лицами. Нарушение привело к нанесению ущерба фермеру на 2 млн рублей.

Так, выяснилось, что фермер взял в аренду земельный участок, разместил на нем холодильные камеры с яблоками массой 40 т и стоимостью порядка 2 млн рублей. Он заключил договор о присоединении холодильников и оформил эксплуатацию приборов учета. Однако сотрудники «Крымэнерго» составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, после чего ограничили режим потребления, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Также должностные лица начислили фермеру задолженность за бездоговорное использование энергии на сумму, превышающую 3 млн рублей. В результате яблоки, находившиеся в холодильных камерах, испортились.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».