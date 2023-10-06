Водитель грузовика насмерть задавил своего товарища при разгрузке удобрений
В Зиминском районе Иркутской области водитель грузовика насмерть задавил мужчину, помогавшего ему в разгрузке удобрений. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла днем 5 октября на территории частного дома в селе Новолетники. 38-летний водитель грузовика «ГАЗ» при движении задним ходом наехал на 46-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался на месте, пишет ИА IrkutskMedia.
По данным ГИБДД, мужчины разгружали органическое удобрение. Погибший находился в кузове с лопатой, а хозяин домовладения, уверенный в том, что товарищ покинул транспортное средство, решил поднять кузов и сдать назад. Мужчина выпал из грузовика и попал под колеса.
«Проведенное медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения показало положительный результат», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.