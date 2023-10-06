«Дом с башней» реконструируют в Воронеже за 110 млн рублей
В Воронеже реконструируют «Дом с башней» на Кольцовской улице. Две закупки на проведение аукциона по поиску подрядчика объявил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Как поясняет ИА «Абирег», восстанавливать будут здание, являющееся объектом культурного наследия. Его построили в 1950-х годах, оно считается достопримечательностью Воронежа.
Дом делится на правое и левое крыло. На реконструкцию правого власти готовы выделить до 40 млн рублей. На реконструкцию левого — 69,5 млн рублей. Все работы необходимо завершить 30 ноября 2024 года.
«Дом с башней» расположился на территории сразу двух зданий. Его возвело петербургское предприятие «Дом рабочих завода имени М.И. Калинина». Проект разработали московские архитекторы проектной мастерской Моссовета.
Пока здание строилось, госвзгляд на архитектуру изменился. В результате шпиль, который должен был красоваться на башне, не был возведен. Вместо него построили небольшую площадку с зубчатым ограждением. Впрочем, в 1970-х годах шпиль всё же был установлен.