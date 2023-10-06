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В Киеве с начала года раскрыли хищения бюджетных средств на $2,2 млн

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о делах о хищениях на более 81 млн гривен (порядка $2,2 млн) бюджетных средств с начала года. Об этом говорится в пятницу, 6 октября, в Telegrам-канале ведомства.

С начала года возбуждено 247 уголовных дел по преступлениям в сфере бюджета.

«В рамках этих дел государству нанесен ущерб на 81,4 млн гривен. Из этой суммы уже возмещено более 17 млн гривен ($475 тыс.), а судами арестовано имущество фигурантов уголовных дел на сумму более 19 млн гривен ($520 тыс.)», — добавили в ГБР.

В суд направлено 77 обвинительных актов в отношении 101 фигуранта. ГБР предъявило обвинения в хищении бюджетных средств 154 лицам.

В начале октября капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший министр инфраструктуры страны Владимир Омелян заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и разобраться в том, что происходит с его командой, которая вовлечена в воровство. По его словам, украинцы на передовой считают, что Киев не пытается отказаться от не очень чистых схем.

Тогда же бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Запад готовится прекратить поставки помощи Украине из-за тотальной коррупции среди представителей власти в стране.

Ранее, 3 октября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали мэра города Сумы и директора городского департамента инфраструктуры при получении взятки в размере 1,4 млн гривен (около $38 тыс.). Его подозревают в вымогательстве взяток у компании, которая занимается бытовыми отходами.

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Украинский фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» 11 сентября опубликовал результаты исследования, согласно которым почти 80% жителей Украины возлагают на президента Зеленского ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

При этом еще 26 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель во время бесед с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции.

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