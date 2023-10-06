Запускать фейерверки запретили в Пензенской области

В Пензенской области ввели запрет на использование гражданами и организациями пиротехники, в том числе бытовой. Исключение составляют только салюты, посвященные памятным датам, дням славы и иным праздникам. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

ИА «Пенза-пресс» поясняет, что этот указ дополняет документ от 7 марта, запрещающий использование на территории региона беспилотных летательных аппаратов. Исключение — БПЛА, запускаемые органами власти или в их интересах, а также ведомствами, которые обеспечивают безопасность трубопроводов, ж/д транспорта и предприятий ОПК.

Ранее на четыре дня вводили запрет на использование и продажу пиротехники в Орловской области. Он действовал с 3 по 6 августа включительно, в период, когда в регионе праздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мера была связана с обеспечением безопасности.