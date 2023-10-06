Премьер-министр Ирака приедет в Россию с визитом 10 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о визите премьер-министра Ирака Ас-Судани Мухаммеда Шиа в Россию 10 октября.

Представитель Кремля уточнил, что между иракским премьером и российским президентом Владимиром Путиным состоится общение в формате завтрака. На следующий день, 11 октября, Ас-Судани также примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН).

Ранее, 5 октября, Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» подтвердил предстоящую встречу с премьер-министром Ирака. По его словам, есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе в сфере энергетики и логистики. Кроме того, планируется обсудить вопросы безопасности в стране.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Ирак с двухдневным визитом. В Багдаде Лавров встретился с президентом страны Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Ас-Судани, а также с председателем парламента Мухаммедом Хальбуси и со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений в сфере экономики, а также международной и региональной проблематики.

По итогам визита глава МИД РФ сообщил, что Москва и Багдад планируют перейти на оплату поставок нефти в валютах «надежных стран» и таким образом уйти от доллара в двусторонних экономических отношениях.