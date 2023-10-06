Двое мужчин сорвались во время мытья окон на ГЭС в Волгограде
Двое рабочих из Самары сорвались с высоты 22 м во время мытья окон машинного зала ГЭС в Волгограде. Трос люльки оборвался и мужчины упали. Инцидент произошел 2 октября.
НИА «Самара» со ссылкой на свидетеля случившегося пишет, что не сработали стопоры подъемника люльки. Ситуация усугубилась тем, что рабочие находились в закрытой люльке.
Сотрудник компании «Континент Самара» Евгений Селянкин при этом в интервью 63.ru опроверг информацию о том, что во время работ не соблюдались меры безопасности. Рабочие были пристегнуты и в касках.
Один мужчина погиб, второй сильно пострадал. Медики сделали ему операцию на позвоночнике и на ногах.
Ранее, 3 октября, сообщалось, что суд в Ямало-Ненецком автономном округе вынес приговор наладчику оборудования за гибель троих рабочих, в том числе несовершеннолетнего, при пожаре на железнодорожном вокзале. Как выяснилось, обвиняемый разрешил рабочим поселиться на время работ в помещении вокзала. Тем самым он проявил преступную небрежность.