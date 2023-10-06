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Правительство с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в полном объеме

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Топливный демпфер будет восстановлен в полном объеме с 1 октября. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба правительства России.

«Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, то это позволит насытить внутренний рынок топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен и поддержать ценовую ситуацию в рознице на уровне, близком к инфляции.

Кроме того, были приняты другие меры для стабилизации рынка. В частности, были скорректированы требования по продаже бензина и дизеля 5-го класса на биржевых торгах. Их доли увеличены до 15 и 12,5% соответственно.

Также правительство ввело заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые закупают топливо на рынке для перепродажи, а не производят его сами.

«Сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива», — отметили также в правительстве.

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В разговоре с «Известиями» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода указал, что решение восстановить с 1 октября топливный демпфер позволит прекратить рост цен на бензин и дизтопливо. По его словам, стоимость бензина Аи-95 до конца года не выйдет из диапазона 54–57 рублей.

Ранее, 5 октября, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил, что предыдущее решение практически в два раза сократить выплаты нефтяным компаниям по демпферу в сентябре привело к разбалансировке топливного рынка в России. Оно также вызвало скачок внутренних цен на нефтепродукты.

До этого, 21 сентября, правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.

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