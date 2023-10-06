Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Участник финала Кубка России по парашютному спорту, который проходит на базе Российского университета спецназа в Чечне, разбился во время прыжка. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в Telegram-канале центра воздушной подготовки Goodsky.
Отмечается, что погибший — Дмитрий Беляев — мастер спорта России, член спортивной сборной команды РФ по парашютному спорту.
Он выполнил более 3700 прыжков с парашютом.
«Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта», — сказано в публикации.
В центре сообщили, что Беляев планировал приземляться, однако не рассчитал высоту для выполнения маневра и на полной скорости врезался в водную гладь вертикально.
Спортсмена вытащили из воды, но врачам не удалось спасти его жизнь.
Ранее, в июне, бизнесмен из Рязани Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом в подмосковной Коломне. Мужчина прыгнул с вертолета Ми-8, после чего выполнил низкий разворот на высоте 60 м. После чего его парашют потянуло вниз, и он столкнулся с землей. Его госпитализировали с тяжелой травмой в больницу, где он впоследствии скончался.