Девятилетнего ребенка на самокате сбил автомобиль в Ульяновске
В Ульяновске автомобиль сбил девятилетнего мальчика на электросамокате. Инцидент произошел на улице 12 сентября в четверг, 5 октября.
Как пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, в 16:35 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos сбил ребенка на электросамокате, пересекавшего проезжую часть. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Ранее, 27 сентября, сообщалось, что за перевозку детей на электросамокате, конструкция которого не рассчитана на несколько пассажиров, могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей. Это следует из финальной версии сенаторского законопроекта. Документом предлагается внести изменения в статью, касающуюся нарушений правил перевозки людей на электросамокатах и велосипедах.