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В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием

МИД Азербайджана назвал лицемерными слова Макрона об отказе Баку во встрече в Гранаде
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Фото: Global Look Press/Luc Nobout
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Баку от участия в трехсторонней встречи в Гранаде — лицемерно, заявил 6 октября на своем сайте МИД Азербайджана.

«Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном против Азербайджана 5 октября во время пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде», — отметили в Баку.

Слова Макрона об отказе Азербайджана и Турции участвовать во встрече — пример лицемерия, отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что Париж выступил против участия Анкары в мероприятии.

«Озвучивание президентом Франции ложной информации по данному вопросу — неподобающий главе государства подход», — добавили в Баку.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что «Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида и является единственной страной среди стран – членов Евросоюза, не присоединившейся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану, где многие этнические народы живут в мире и спокойствии <…>».

Макрон накануне отметил, что снова позвонит азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, чтобы «сохранить давление» на Азербайджан. По его словам, проблемой остается гуманитарная ситуация в Армении, «вызванная действиями Азербайджана».

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу в Гранаде. Обсуждались действия Евросоюза, необходимые для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

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Предполагалось, что во встрече также примет участие Алиев, однако 4 октября он отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции. Также администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что его поездка в Гранаду отменена.

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. Переселение началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль регион и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

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