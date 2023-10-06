Телемедицинские чаты появились в Астраханской области

Для жителей Астрахани и Астраханской области создали телемедицинские чаты. Их можно найти в Telegram. Это было сделано в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Главная задача — повысить качество и доступность медицинской помощи для населения.

Как поясняет «Астрахань 24», в этих чатах граждане могут задавать вопросы, которые касаются медицинского обслуживания. Специалисты должны ответить на них в течение двух часов. Назначение лечения и медицинские советы в чатах давать не будут. Представителей службы скорой помощи там тоже нет.

По словам регионального министра здравоохранения Александра Буркина, проект актуален, поскольку онлайн-взаимодействие с гражданами помогает быстро реагировать на их проблемы, сближает медицинские организации и пациентов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступило в силу постановление правительства о новых правилах оказания платной медицинской помощи, которые будут действовать до 2026 года. Изменения скорее призваны упорядочить существующие нормы и сделать их более прозрачными для граждан.