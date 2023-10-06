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У группы препаратов для похудения найдены новые побочные эффекты

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Maciej Luczniewski
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Прием агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) — группы препаратов для лечения диабета — с целью снижения массы тела увеличивает риск возникновения болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил журнал Jama Network.

Несмотря на то что агонисты рецепторов ГПП-1 — это антидиабетические препараты, их часто используют для снижения массы тела без назначения врача, говорится в статье.

Для проведения исследования была использована выборка из электронных медицинских карт 16 млн американцев, которые с 2006 по 2020 год принимали различные препараты для похудения. В частности, ученых интересовали испытуемые, принимавшие агонисты GLP-1 или иные лекарства для снижения массы тела.

Таким образом ученые выделили три группы людей: первая и вторая группы принимали агонисты рецепторов ГПП-1 семаглутид и лираглутид соответственно, а третья группа принимала бупропион-налтрексон, основанный на другом принципе действия.

Проанализировав три группы, ученые пришли к выводу, что применение агонистов рецепторов ГПП-1 может повысить риск возникновения кишечной непроходимости, панкреатита — воспаления поджелудочной железы и гастропареза — снижения активности мышечного аппарата желудка.

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Ранее, 23 августа, сообщалось, что у препаратов против аллергии, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин, были выявлены новые побочные эффекты. Уточнялось, что эти препараты могут вызывать депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза», однако частота их возникновения остается неизвестной.

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