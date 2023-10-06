Участок трассы «Крым» в Орловской области расширят до четырех полос

В Орловской области расширят с двух до четырех полос участок трассы М-2 «Крым». Работы должны завершить до 2026 года. Речь идет об участке 422-й км – 437-й км, расположенном в Троснянском и Кромском районах.

Цель капитального ремонта — сделать автомобильную дорогу современной и безопасной, с высокой пропускной способностью. Проезжая часть на всем протяжении участка будет расширена до 14 м, встречные протоки разделят осевым ограждением.

На первых 5 км работы почти завершены. Там уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, построили две дополнительные полосы, на разделительной полосе установили барьерное ограждение.

В данный момент капитальный ремонт продолжается на участке от села Шоссе до села Жерновец. На участке до Тросны идут земляные работы, обустраивается система водоотведения.

Для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов, ближайших к М-2, а также для совершения безопасных маневров будут построены дополнительные полосы накопления. Вдоль дороги появятся тротуары с перильным ограждением, шесть остановок с автопавильонами и зонами посадки, пишет InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что в Сосковском и Шаблыкинском районах Орловской области до конца октября планируют завершить дорожные работы. В настоящее время ведется ремонт двух участков дорог общей протяженностью 23,3 км. Речь идет об отрезках трасс регионального значения Нарышкино – Сосково в Сосковском районе и Горки – Шаблыкино в Шаблыкинском районе.