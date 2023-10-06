X5 начнет тестировать работу магазинов малых форматов

В ближайшее время начнется тестовая работа магазинов малых форматов X5 Group, сообщил 6 октября на конференции X5 Dialog директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов.

Такой формат подразумевает магазины площадью от 90 до 150 кв. м. Они будут называться «Около».

«У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект», — сообщил Салахутдинов.

Данный сегмент оценивается в 1,5–2 трлн рублей, добавил он.

Под управлением X5 Group находятся торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Ранее, 1 августа, X5 Group приобрела магазины «Виктория» и «Дешево». Отмечалось, что в сделку вошли 118 магазинов вместе с гипермаркетом «Кэш» в Калининграде. Их совокупная площадь составляет 92 тыс. кв. м.