В центре Саратова появился новый объект культурного наследия

«Усадьбу Штафов» в Саратове включили в единый госреестр памятников муниципального значения. Соответствующий приказ подписал председатель областного комитета Владимир Мухин, сообщает ИА «Взгляд-инфо» в пятницу, 6 октября.

Для нового объекта культурного наследия утвердили границы территории и предметы охраны. Он состоит из главного дома и каменных служб на Соборной, 44, литера А и литера Г (Московская, 58). Теперь на эти здания распространяются охранные меры в рамках действующего законодательства.

По информации историков, объекты были возведены во второй четверти XIX века. В 1800 году домовладение было продано купцу из иностранных колонистов Штафу. Эта семья впоследствии стала известными владельцами табачной фабрики. Со второй половины XIX века помещения дома отдали под аренду магазинам.

Ранее в сентябре сообщалось, что еще три здания признали объектами культурного наследия в историческом центре Саратова. Все они расположены на улицах Волжской и Комсомольской.