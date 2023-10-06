Вертолет ЧФ уничтожил следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ
Вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 октября сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
В МО уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была зафиксирована около 10:45 по мск.
Вертолет Ка-29 авиации ЧФ обнаружил катер в северо-западной части акватории Черного моря, после чего уничтожил его.
До этого, 3 октября, российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у берегов Крыма. Перед атакой в Севастополе также объявляли воздушную тревогу.
Также в начале октября противовоздушная оборона РФ перехватила над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Осколками были повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших не было.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.