Лестницу длиной 52 м построили в Брянске
В Брянске до конца текущей недели завершат строительство лестницы длиной 52 м. Она находится на пересечении улиц Нагорной и Сакко и Ванцетти. Готовность объекта проверил глава администрации Советского района Денис Семенов.
NASHBRYANSK.RU пишет, что ранее на склон вела деревянная лестница, но с годами ее ступеньки и перила сгнили и стали опасными. Жители города во время прямой линии с губернатором Александром Богомазом попросили отремонтировать конструкцию.
Работы провели в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Строительство новой лестницы началось в мае. Ее сделали из металла.
Подрядчику также предстоит благоустроить прилегающую территорию: вывезти остатки старой лестницы на утилизацию и убрать срубленные кусты.