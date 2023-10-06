Сезон фонтанов закрыли в Твери

В Твери отключили на зиму почти все фонтаны. Их начали готовить к процедуре консервации. Пока действует лишь фонтан в сквере на улице Можайского.

В пресс-службе городской администрации «Тверским ведомостям» рассказали, что подрядные организации сливают воду из конструкций, проводят их дезинфекцию, проверяют системы, демонтируют насосы и комплектующие. Позже фонтаны закроют деревянными коробами.

По местной традиции большинство фонтанов Твери после консервации превратят в площадки для установки новогодних конструкций и арт-объектов. Подготовка фонтанов к зиме позволяет сохранить их в хорошем состоянии до следующего сезона, пишет издание.

В Москве сезон фонтанов завершился накануне, 5 октября. В четверг были отключены все московские фонтаны. Специалисты приступили к их очистке в преддверии зимы.