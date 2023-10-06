В Барнауле жильцы дома пожаловались на падающих на голову тараканов
Жители дома № 253 по улице Георгия Исакова в Барнауле пожаловались на сильно расплодившихся тараканов, которые падают им на голову и лезут в двери. Об этом сообщает Telegram-канал «В Курсе 22».
По словам очевидцев, насекомых «разводит» один из мужчин, который страдает алкогольной зависимостью.
«В квартире живет мужчина нездоровый, в прошлом запойный. Периодически навещает скорая помощь. Нам нужна помощ, по очищению и дезинсекции этой квартиры и теперь всего дома!» — рассказывают жильцы.
Жители дома уже обращались в жилищно-коммунальную организацию, но это не принесло результата. Теперь они пытаются решить вопрос с тараканами самостоятельно, отмечает altapress.ru.
Ранее в октябре сообщалось, что полчища невосприимчивых к дезинсекции тараканов атаковали Бийск. У жителей города была возможность предотвратить нашествие насекомых, но они сами ее упустили.