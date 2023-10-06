Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года

Предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) ускорило процесс расширения сообщества, однако вступление Украины в блок не обязательно произойдет в 2030 году, заявил 6 октября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальный саммит объединения в испанской Гранаде.

Боррель подчеркнул, что хорошо иметь горизонт 2030 года по вступлению Украины в ЕС, но это «не является точной датой».

По его словам, Брюссель должен работать с 10 кандидатами на вступление быстрее, чем это делалось ранее.

«Украина стала кандидатом последней и теперь проталкивает вперед тех, кто был кандидатами до нее. Нужно, чтобы эта очередь начала быстро двигаться, но к каждой стране должен применяться индивидуальный подход», — объяснил он.

Ранее в этот день депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт раскритиковала заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. В 2021 году ЕС негативно оценил ситуацию с демократией и верховенством права на Украине, и за полтора года улучшения ситуации ожидать не стоит, напомнила политик.

Днем ранее Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

5 октября депутат Европарламента Тьерри Мариани поделился с «Известиями» мнением, что Киев не сможет вступить в ЕС в ближайшее время. Он уточнил, что страна не соответствует необходимым критериям, особенно с точек зрения борьбы с коррупцией, финансовой стабильности и функционирования институтов внутри государства.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются восемь стран: Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Потенциальными кандидатами, подавшими заявки, стали Грузия и Косово.