В Швеции назвали условие передачи Киеву истребителей

Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 млрд шведских крон (~$199 млн) и рассмотрит возможность отправки Киеву реактивных истребителей Gripen, заявил в пятницу, 6 октября, шведский министр обороны Пол Йонссон.

Он уточнил, что по просьбе правительства вооруженные силы королевства должны к 6 ноября сообщить, возможно ли поставить Gripen на Украину. Однако Швеция по соображениям внутренней безопасности не станет передавать реактивные истребители, пока королевство не войдет в состав НАТО, уточнил Йонссон.

Также в ходе пресс-конференции он сообщил, что в пакет военной помощи в основном войдут артиллерийские боеприпасы, а также призвал выстраивать долгосрочную стратегию поддержки Киеву.

«Нам необходимо построить нашу поддержку так, чтобы она была долгосрочной и устойчивой <…> Сейчас важно, чтобы больше стран поддержали Украину», — приводит его слова Reuters.

Агентство уточнило, что новый пакет военной помощи стал уже 14-м по счету пакетом поддержки от Стокгольма Киеву, а их общая стоимость превысила более 22 млрд крон (~1,98 трлн рублей).

12 сентября стало известно, что правительство Швеции поручило королевскому министерству обороны выяснить, отразится ли на обороноспособности страны передача Киеву истребителей Gripen. Уточнялось, что еще одним вопросом стали ориентировочные сроки, в течение которых можно обучить украинских пилотов управлению данными истребителями.

11 сентября шведский политический обозреватель Магнус Стенлунд заявил, что Швеция оказалась в наихудшем положении из-за оказываемой Украине помощи. По словам журналиста, королевство отправляет Украине самое современное оружие, в то время как остальные страны Запада ограничились тем, что предстоит заменить или модернизировать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.