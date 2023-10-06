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В Швеции назвали условие передачи Киеву истребителей

Reuters: в Швеции назвали отправку истребителей ВСУ условием вступления в НАТО
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Фото: Commons.wikimedia.org/Bernardo Fernandez copado
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Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 млрд шведских крон (~$199 млн) и рассмотрит возможность отправки Киеву реактивных истребителей Gripen, заявил в пятницу, 6 октября, шведский министр обороны Пол Йонссон.

Он уточнил, что по просьбе правительства вооруженные силы королевства должны к 6 ноября сообщить, возможно ли поставить Gripen на Украину. Однако Швеция по соображениям внутренней безопасности не станет передавать реактивные истребители, пока королевство не войдет в состав НАТО, уточнил Йонссон.

Также в ходе пресс-конференции он сообщил, что в пакет военной помощи в основном войдут артиллерийские боеприпасы, а также призвал выстраивать долгосрочную стратегию поддержки Киеву.

«Нам необходимо построить нашу поддержку так, чтобы она была долгосрочной и устойчивой <…> Сейчас важно, чтобы больше стран поддержали Украину», — приводит его слова Reuters.

Агентство уточнило, что новый пакет военной помощи стал уже 14-м по счету пакетом поддержки от Стокгольма Киеву, а их общая стоимость превысила более 22 млрд крон (~1,98 трлн рублей).

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12 сентября стало известно, что правительство Швеции поручило королевскому министерству обороны выяснить, отразится ли на обороноспособности страны передача Киеву истребителей Gripen. Уточнялось, что еще одним вопросом стали ориентировочные сроки, в течение которых можно обучить украинских пилотов управлению данными истребителями.

11 сентября шведский политический обозреватель Магнус Стенлунд заявил, что Швеция оказалась в наихудшем положении из-за оказываемой Украине помощи. По словам журналиста, королевство отправляет Украине самое современное оружие, в то время как остальные страны Запада ограничились тем, что предстоит заменить или модернизировать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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