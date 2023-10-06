МВД РФ объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Махницкого
МВД России объявило в розыск бывшего генерального прокурора Украины Олега Махницкого. Его карточка появилась в соответствующей базе 6 октября.
«Махницкий Олег Игоревич. Украинец. Место рождения: Украина, Львовская область, город Львов. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Ранее в этот день Следственный комитет РФ сообщил на своем сайте, что Махницкому заочно предъявлено обвинение. Являясь членом Совета национальной безопасности и обороны Украины, он проголосовал за проведение антитеррористической операции на юго-востоке страны.
Махницкий занимал должность генпрокурора Украины с 24 февраля по 18 июня 2014 года.
Ранее, 4 октября, МВД РФ объявило в розыск создателя «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили, участвующего в военных действиях на стороне Украины.