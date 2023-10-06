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Исполнивший запрещенное сальто французский фигурист выиграл турнир в Китае

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Фото: Global Look Press/Naoki Nishimura
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа одержал победу на турнире в Shanghai Trophy в Китае, несмотря на то, что в произвольной программе исполнил запрещенный элемент — сальто. Об этом стало известно 5 октября.

Как уточняет «Спорт-экспресс», спортсмен выполнил элемент, который запретили более 30 лет назад. При его исполнении фигурист совершает кувырок через голову в воздухе с последующим приземлением на одну или две ноги после захода в лутц.

Прием запретили, опасаясь тяжелых травм после его исполнения, однако у него есть разрешенные альтернативы. Поэтому по итогам проката спортсмена за запрещенный элемент судьи снимают два балла.

В случае с Адам Сяо Хим Фа, даже после штрафных баллов фигурист выиграл соревнования, заработав 282,80 балла за две программы. Таким образом, он обогнал почти на 28 баллов занявшего второе место корейца Чха Джун Хвана, добавляет «Газета.Ru».

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