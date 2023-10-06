Исполнивший запрещенное сальто французский фигурист выиграл турнир в Китае

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа одержал победу на турнире в Shanghai Trophy в Китае, несмотря на то, что в произвольной программе исполнил запрещенный элемент — сальто. Об этом стало известно 5 октября.

Как уточняет «Спорт-экспресс», спортсмен выполнил элемент, который запретили более 30 лет назад. При его исполнении фигурист совершает кувырок через голову в воздухе с последующим приземлением на одну или две ноги после захода в лутц.

Прием запретили, опасаясь тяжелых травм после его исполнения, однако у него есть разрешенные альтернативы. Поэтому по итогам проката спортсмена за запрещенный элемент судьи снимают два балла.

В случае с Адам Сяо Хим Фа, даже после штрафных баллов фигурист выиграл соревнования, заработав 282,80 балла за две программы. Таким образом, он обогнал почти на 28 баллов занявшего второе место корейца Чха Джун Хвана, добавляет «Газета.Ru».

Что качается российских спортсменов, 16 января Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании принял решение о том, что Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

Ранее, 1 марта 2022 года, ISU запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Причиной запретов стал украинский конфликт.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных.