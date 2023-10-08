9 октября — Всемирный день почты: тема и мероприятия в 2023 году

Всемирный день почты (World Post Day) — один из международных дней в календаре Организации Объединенных Наций (ООН). Он проводится ежегодно 9 октября в более чем 150 странах мира. В некоторых из них этот день официально объявлен выходным. Об истории праздника и о том, какой будет его тема в 2023 году, рассказывают «Известия».

Всемирный день почты в 2023 году — история праздника

В этот день в 1874 году в Швейцарии был основан Всемирный почтовый союз (ВПС) — главная международная почтовая организация, которая сегодня входит в систему ООН. Причем Россия была в числе стран-учредителей.

В 1969 году эту дату решили отмечать как Всемирный день почты, чтобы подчеркнуть важность почтовой службы в повседневной жизни людей и способствовать ее развитию.

Но еще до появления праздника была организована Неделя письма (International Letter Writing Week). Она посвящена почте и ее работникам и проводится в неделю, на которую приходится 9 октября.

Всемирный день почты в 2023 году — тема

Каждый год международный праздник посвящен какой-либо теме. В прошлые годы это были: «Почта на службе всей планеты», «Почтовая сеть — доступная для всех». Тема 2023 года звучит как: «Вместе во имя доверия. Сотрудничество ради безопасного, взаимосвязанного будущего».

В обращении генерального директора Всемирного почтового союза Масахико Мэтоки по случаю праздника отмечается, что почтовые отделения играют важную роль в обеспечении доступа к жизненно важным коммуникационным и цифровым услугам и часто являются единственными поставщиками государственных сервисов в отдаленных регионах.

Однако около 100 тыс. из 650 тыс. почтовых отделений в мире еще не имеют надлежащей интернет- инфраструктуры. В этой связи ВПС поставил амбициозную цель — сделать так, чтобы каждое почтовое отделение имело достаточный доступ к интернету к 2030 году.

Всемирный день почты в 2023 году — мероприятия

В России и в мире в рамках праздника проводятся филателистические выставки, выпуск новых серий почтовых марок и конвертов, просветительские акции и конкурсы для детей и взрослых.

Так, начиная с 1971 года ежегодно ко Всемирному дню почты проводится Международный конкурс на лучшее письмо. В нем участвуют уже более 1,2 млн детей со всего мира от 9 до 15 лет.

Каждый год конкурсантам предлагается написать письмо на заданную тему. В этом году она пересекается с основной темой праздника. Школьникам предстоит представить себя в роли супергероя и выполнить особую миссию — сделать безопасными для детей все дороги в мире. В письме надо не только предложить свои идеи, но и рассказать, какие суперспособности для этого понадобятся.

Торжества пройдут и в нашей стране. Во время Международной недели письма «Почта России» проведет конкурс рисунков на почтовой карточке. Работы победителей станут настоящими почтовыми открытками.

Всемирный день почты в 2023 году — интересные факты

В настоящее время в мире насчитывается более 5 млн почтовых работников, из них около 300 тыс. — в России.

Первые же упоминания о почте относятся еще к глубокой древности. Первыми почтальонами были гонцы. Упорядоченное почтовое сообщение появилось во времена античности. Оно существовало в Древней Греции, Римской империи, Персии, Египте и Китае.

Само слово «почта» впервые стали употреблять только в XIII веке. Некоторые исследователи считают, что оно произошло от латинского posita, что означает остановку для смены лошадей.

Ранее «Известия» рассказывали об истории почтовой службы России и традициях празднования Дня российской почты, который отмечается в июле.