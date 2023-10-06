Производство пептидных активов для косметики запустили под Петербургом

В особой экономической зоне «Санкт-Петербург», на площадке «Новоорловская», местная компания запустила производство пептидных активов для выпуска косметики. Проект реализует фармацевтическая компания «Цитомед».

Мощность предприятия — 50 т в год. В рецептуре косметики «Цитомеда» как уже известные пептиды, так и инновационные молекулы. Инвестор планирует нарастить объем производства.

Компания особенно обращает внимание на то, что при производстве косметики она не использует опасные компоненты, растворители и реактивы, а в основе ее подхода — методы зеленой химии.

Эксперты не исключают, что у производителя есть шансы заменить импортные косметические продукты. В новое направление вложено более 100 млн рублей, сообщает телеканал «78».

В конце января глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. По его словам, они зарегистрировали 130 новых лекарств в минувшем году, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.

В конце сентября в особой экономической зоне Петербурга выпустили первую партию аналогового инсулина.

30 марта президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств, в том числе в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что открытие завода «Фармасинтез-Норд» позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, там будет налажен выпуск генно-инженерных инсулинов и вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».