Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

Производство пептидных активов для косметики запустили под Петербургом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В особой экономической зоне «Санкт-Петербург», на площадке «Новоорловская», местная компания запустила производство пептидных активов для выпуска косметики. Проект реализует фармацевтическая компания «Цитомед».

Мощность предприятия — 50 т в год. В рецептуре косметики «Цитомеда» как уже известные пептиды, так и инновационные молекулы. Инвестор планирует нарастить объем производства.

Компания особенно обращает внимание на то, что при производстве косметики она не использует опасные компоненты, растворители и реактивы, а в основе ее подхода — методы зеленой химии.

Эксперты не исключают, что у производителя есть шансы заменить импортные косметические продукты. В новое направление вложено более 100 млн рублей, сообщает телеканал «78».

В конце января глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что российские фармакологические компании производят 82% жизненно необходимых и важнейших лекарств. По его словам, они зарегистрировали 130 новых лекарств в минувшем году, а количество клинических исследований выросло примерно на 30% по отношению к 2021 году.

В конце сентября в особой экономической зоне Петербурга выпустили первую партию аналогового инсулина.

30 марта президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств, в том числе в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что открытие завода «Фармасинтез-Норд» позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, там будет налажен выпуск генно-инженерных инсулинов и вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023