В Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку и попали в кадр
В Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку, но не заметили резервную камеру и попали в кадр. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба национального парка «Сайлюгемский» в своем Telegram-канале.
Происшествие случилось в долине реки Талдура. Камера зафиксировала выходящих на поляну котят. Один из них подходит к камере, нюхает, а затем сваливает ее лапой и катает по земле. Камера записала последние кадры и отключилась, однако резервная видеоловушка, установленная напротив, зафиксировала «преступление».
«Приглядитесь, у вандала шерсть всклокочена и красного цвета. Вероятно, котята обедали, сытые, настроение у них игривое» , — сообщили в нацпарке.
2 октября заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание по вопросам сохранения и охраны места обитания снежных барсов в ходе рабочей поездки в Республику Алтай. Она заявила, что популяция снежного барса будет увеличена в два раза к 2030 году благодаря комплексу мер, принимаемых правительством, которое возьмет под охрану места его обитания.
Популяция снежного барса (ирбиса) в мире резко сократилась в два раза и сейчас составляет всего около 2 тыс. особей, из которых 70–90 живет в России. Подобная ситуация обосновывает необходимость комплексных мер по сохранению редкого животного.