Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

В Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку и попали в кадр

0
Фото: t.me/sailugem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку, но не заметили резервную камеру и попали в кадр. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба национального парка «Сайлюгемский» в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось в долине реки Талдура. Камера зафиксировала выходящих на поляну котят. Один из них подходит к камере, нюхает, а затем сваливает ее лапой и катает по земле. Камера записала последние кадры и отключилась, однако резервная видеоловушка, установленная напротив, зафиксировала «преступление».

«Приглядитесь, у вандала шерсть всклокочена и красного цвета. Вероятно, котята обедали, сытые, настроение у них игривое» , — сообщили в нацпарке.

Нейросеть на волоске: как ИИ обеспечивает безопасность диких зверей
Искусственный интеллект позволяет изучать поведение животных в период климатических изменений

2 октября заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание по вопросам сохранения и охраны места обитания снежных барсов в ходе рабочей поездки в Республику Алтай. Она заявила, что популяция снежного барса будет увеличена в два раза к 2030 году благодаря комплексу мер, принимаемых правительством, которое возьмет под охрану места его обитания.

Популяция снежного барса (ирбиса) в мире резко сократилась в два раза и сейчас составляет всего около 2 тыс. особей, из которых 70–90 живет в России. Подобная ситуация обосновывает необходимость комплексных мер по сохранению редкого животного.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023